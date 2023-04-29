تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام

تشهد أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، هبوطا ملحوظا؛ إذ يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2660 جنيها بعدما سجل خلال تعاملات منتصف اليوم 2750 جنيها، بحسب تصريحات عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

سعر جرام الذهب عيار 24

وأضاف المغربي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3040 جنيها بدلا من 3143 جنيها في منتصف التعاملات، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات 2787 جنيها بدلا من 2881 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر جرام الذهب عيار 18 في ختام تعاملات اليوم، سجل 2280 جنيها بعد أن سجل في منتصف تعاملات اليوم 2357 جنيها.

وتابع أن سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 1773 بدلا من 1833 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 12 في ختام التعاملات 1520 بدلا من 1571 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وأشار عمرو المغربي إلى أن الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة يشهد في ختام تعاملات اليوم تراجعا ملحوظا إذ يسجل 21360 بدلا من 22000 جنيه، والأونصة 94899 بعد أن سجلت خلال تعاملات اليوم 97743 جنيها.