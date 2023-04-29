هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية في مصر؟ سؤال يتردد كثيرًا بين موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وبين طلاب المدارس والقائمين على امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل في جميع مراحل التعليم ، وأيضًا بين طلاب التعليم العالي، خاصة بين طلاب الكليات الذين بدأوا الامتحانات النظرية والعملية.

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية في مصر؟.. مصدر يجيب

ولحسم الجدل والرد على تساؤلات المواطنين هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية في مصر؟ لجأت «الوطن» لاستيضاح الإجابة عن السؤال، بتصريحات من مصدر حكومي مسئول بوزارتي التخطيط والقوى العاملة.

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية في مصر أم الاثنين؟

وقالت المصادر إن أسباب انتشار وتردد سؤال هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية في مصر؟ يرجع إلى أن يوم الاثنين القادم سيوافق الأول من مايو وهو عيد العمال، ويظن البعض أنه إجازة رسمية لهذه المناسبة كما يحدث كل عا ، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا وزاريًا برقم 1405، لسنة 2023، باعتبار يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 إجازة رسمية بأجر كامل لموظفي القطاعين الحكومي والعام، بدلًا من يوم الاثنين 1 مايو، في ظل تنفيذ الحكومة للقرار السابق صدوره من مجلس الوزراء بترحيل أي عطلة أو أجازة رسمية يتصادف وجودها مع أول الأسبوع أو منتصفه الى يوم الخميس من نفس الأسبوع ، منعًا لتعطيل إنهاء الإجراءات والخدمات للمواطنين، وحتى تسير الأمور في المصالح والجهات الحكومية بشكل طبيعي .

يوم الخميس القادم إجازة رسمية في عيد العمال

وفي إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1405 بترحيل إجازة عيد العمال من يوم الاثنين 1 مايو إلى الخميس 4 مايو للعاملين بالقطاعين العام والحكومي، فقد صدر من وزير القوى العاملة ، قرار مماثل بترحيل الاجازة من يوم الاثنين 1 مايو إلى يوم الخميس 4 مايو للعاملين بالقطاع الخاص، وعليه لأن إجازة عيد العمال ستكون يوم الخميس 4 مايو لجميع عمال مصر وليست يوم الاثنين اول مايو.