هل تم ترحيل إجازة تحرير سيناء إلى يوم الخميس؟.. اعرف الفئات المستحقة

هل تم ترحيل إجازة تحرير سيناء إلى يوم الخميس؟.. أجابت مصادر حكومية على التساؤل السابق، الذي جاء بالتزامن مع قرب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدأت يوم الخميس الماضي الموافق 20 أبريل الجاري.

هل تم ترحيل إجازة تحرير سيناء إلى يوم الخميس؟

وأكدت المصادر، أنه لم يتم ترحيل إجازة تحرير سيناء إلى يوم الخميس، موضحة أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، نص على أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

الفئات المستحقة لإجازة تحرير سيناء

وبعد حسم الإجاية عن سؤال هل تم ترحيل إجازة تحرير سيناء إلى يوم الخميس؟، أكد نص قرار رئيس مجلس الوزراء، أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك وإجازة عيد تحرير سيناء مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

وفي سياق متصل، بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء، قال فيها: «هذه الذكرى الغالية ستظل دوما وأبداً فخراً لنصر أكتوبر المجيد»، معاهداً الرئيس على مواصلة الحكومة العمل الجاد والعطاء المستمر لتحقيق التنمية.