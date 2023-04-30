سكن ووجبات جاهزة.. أهالي «وادي كركر» في ضهر السودانيين على الحدود

مبادرات مجتمعية لدعم الأشقاء السودانيين القادمين من الحدود السودانية عبر موقف كركر الدولي، انصهرت فيها فوارق العرق والجنس واللون، ومشاهد إنسانية بين الأهالي أبطالها شباب ورجال ونساء كلٌ يقدم الدعم حسب استطاعته، شكّلت نماذج للمساندة الإنسانية في خضم الأزمة التي السودان الأيام الأخيرة الماضية.

تسكين مجاني للأهالي

في وقت كان السودانيين يفرون من الأحداث الجارية في بلادهم، كان أبناء قرى «وادي كركر» يفكرون في طريقة استقبالهم، كتفًا بكتف إلى جوارهم لتخفيف آثار الأزمة عليهم، باعتبارهم أول منطقة تستقبلهم بعد المرور من منفذ أرقين الحدودي، فتحوا بيوتهم لاستقبالهم وأحسنوا ضيافتهم بالطعام والشراب، «تم تسكين أسرتين بالكامل مجانا في منازل وادي كركر»، يقول أحمد عبد الحميد، رئيس جمعية تنمية المجتمع بوادي كركر، في بداية حديثه لـ«الوطن».

نحو عشرين شاب ورجل من أهالي وادي كركر الأسواني اتحدوا معا لدعم السودانيين الفارين من بلادهم، وقرروا تخفيض أسعار وسائل مواصلات من قرى وادى كركر إلى مدينة أسوان، وأيضا المواصلات من أسوان إلى العاصمة القاهرة لتخفيف المعاناة عنهم، وبحسب رواية عبد الحميد، تم استقبالهم بزجاجات مياه باردة وعصائر لتخفيف حرارة الجو ومشقة السفر عليهم.

وجبات جاهزة

إلى جانب تخفيض أسعار المواصلات وتوزيع العصائر والمياه، تولى الشباب المتطوع التابع للجمعية، تعبئة وجهات طعام جاهزة على السودانيين القادمين إليهم، «وزعنا٦٠٠ وجبة جاهزة حتى الآن ومتوقع زيادة عدد الوجبات خلال الأيام الجاية»، حيث تلقى الرجل الأسواني رغبات بالتطوع من بعض الأهالي والجمعيات الآخرى لدعمهم في تلك المبادرة الإنسانية، منهم جمعية رجال الأعمال بأسوان التي أمدتهم بكراتين مياه معدنية وعصائر لتوزيعها على الأهالي.

عيادات متنقلة

أيضا تم توفير سيارتين عيادات متنقلة من مديرية الصحة بأسوان لتقديم الإسعافات الأولية لكبار السن والسيدات والمرضى من السودانيين القادمين عبر معبر أرقين الحدودي، كل ذلك مجانا دون أي مقابل مادي، بحسب رواية رئيس جمعية تنمية المجتمع بوادي كركر.