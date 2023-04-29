محافظ أسوان: توفير الإمكانيات وأوجه الدعم للوافدين من المصريين والسودانيين

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم تكليف الجهات المعنية بتهيئة الأجواء وتوفير كافة الإمكانيات بالموقف البري الدولي بكركر، لتقديم أوجه الدعم والمساندة لجهود الدولة المصرية فى احتواء تداعيات الأحداث الجارية بدولة السودان.

توفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم

وتابع بحسب البيان الصحفي، حيث تتم المتابعة دقيقة بدقيقة لأي مستجدات للتدخل الفوري معها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بجانب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات الأمنية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من المحافظ شخصياً تقوم بالمتابعة اللحظية للحد من أي محاولات لاستغلال الوافدين داخل الموقف الدولي بكركر بالتنسيق مع مسئولي المرور والمواقف والمختصين.

كما تم توفير مطبخ كامل بجميع التجهيزات لتقديم وجبات ساخنة وخفيفة للأخوة الأشقاء من السودانيين والمصريين وكافة الجنسيات، فضلاً عن توفير 8 محلات، وكافتيريا ومطعم لتقديم الخدمات المختلفة، وأيضاً تجهيز خزان من المياه المثلجة سعة 2000 لتر.

وأشار اللواء أشرف عطية بأنه يتكامل مع ذلك تكليف مسئولي الصحة بتوفير عيادة متنقلة داخل الموقف الدولي، بجانب قيام فريق الملاريا وناقلات الأمراض بتنفيذ حملات تعقيم وتطهير بالموقف، مع القيام بالرش بجهاز الضباب فى الفترة المسائية.

توفير أكثر من 20 باسكت لجمع القمامة والمخلفات

وأوضح أشرف عطية، أنه جرى توفير أكثر من 20 سلة لجمع القمامة والمخلفات وتوزيعها بكافة أرجاء الموقف وأماكن الانتظار، موضحاً بأنه بالتوازي مع كل هذه الجهود هناك مشاركة مجتمعية جادة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، التي تقدم مجموعة خدمات متنوعة بمحيط معبر أرقين، منها الخدمات العينية وإمداد الوافدين من السودان بمعلومات عن الانتقال داخل مصر، بالإضافة إلى تقديم الخدمات طبية والدعم النفسى، وخاصة فى ظل توافر مجموعات عمل تتحدث بـ 5 لغات بطلاقة للتعامل مع كل الجنسيات الوافدة، علاوة على قيام الشركة المصرية للمجمعات بتوفير الدعم من السلع التموينية بالجمعية المصرية بكركر.