مراسل القاهرة الإخبارية من معبر أرقين: وصول 14 ألف سوادني و400 فلبيني

قال أحمد أبوزيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية، إلى معبر أرقين البري، إن 14 ألف مواطن سوداني وصلوا إلى الأراضي المصرية عبر معابر مختلفة طوال الأيام الماضية.

وأضاف «أبو زيد»، خلال رسالة على الهواء، اليوم، أن 7 حلافات تقل مواطنين من الفلبين جرى نقلهم من الأراضي السودانية إلى معبر أرقين خلال الساعات الماضية، ليصبح إجمالي عدد الوافدين 400 فلبيني وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية والسفارة الفليبينية بالقاهرة.

وأوضح أن المواطنين السودانيين لا يزالون يتوافدون إلى معبر أرقين، مشيرًا إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري تقدم عملًا استثنائيًا وبطوليًا، في ظل مواصلة معبر أرقين استقبال القادمين من السودان على مدار الساعة.

وأشار موفد «القاهرة الإخبارية»، إلى أن فرق الهلال الأحمر تقدم كل سبل الدعم سواء للمصريين أو الجنسيات المختلفة القادمين من السودان، متابعًا: «هنا في معبر أرقين تجد كل أشكال الدعم».

وتابع: «هناك خيمتان كبيرتان محملتان بكل السبل اللازمة من مواد إعاشة ومواد إغاثية بالإضافة لبعض مستلزمات الأطفال من حليب وغيره، تم تدشينهما من جانب فرق الهلال الأحمر المصري، وقد نشاهد خيمة ثالثة سيتم نصبها لمساعدة القادمين من السودان».