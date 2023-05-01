كيف سقط المتهمون بسرقة هاتف محمول في القاهرة؟.. فيديو 120 ثانية كشف الواقعة

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمين الذين ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بسرقة أحد المواطنين في القاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.

مقطع فيديو ظهر فيه المتهمين

البداية حسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بعد رصد منشور تم تداوله على فيس بوك، تضمن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة بالقاهرة.

سرقة هاتف محمول

وانتشر مقطع فيديو مدته 120 ثانية على فيس بوك، تضمّن تعرض أحد الأشخاص لواقعة سرقة هاتفه المحمول من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية لا تحمل لوحات معدنية، وبعد فحص الفيديو باستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المجني عليه.

وبسؤال المجني عليه أفاد بأنّه تعرض إلى واقعة سرقة هاتفه المحمول الخاص به من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية دون لوحات معدنية أثناء سيره في دائرة قسم شرطة الأزبكية.

التحريات

وبعمل التحريات الأولية وتتبع خط سير المتهمين، جرى تحديد مرتكبي الواقعة وتبيّن أنّهما «شخصين لهما معلومات جنائية، ومحل إقامتهما في دائرة قسم شرطة الساحل»، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن القبض عليهما، وجرى ضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين بالفيديو الذي يظهران فيه، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بالتصرف في المسروقات لدى عميليهما «سيئ النية، له معلومات جنائية، يقيم في دائرة قسم شرطة الساحل» أمكن ضبطه.

كما اعترف المتهمان أيضًا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.