ضبط شخصين بتهمة غسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بغسل 45 مليون جنيه متحصلة من سرقة المواد البترولية بالقاهرة، يأتي هذا في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تفاصيل الواقعة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لنقل المواد البترولية "له معلومات جنائية" ونجله "شريك بذات الشركة" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء، ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات.

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.