علقة ساخنة من الأهالي للص حاول سرقة دراجة نارية أمام منزل في طنطا

تمكن أهالي قرية ميت حبيش البحرية، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، من ضبط أحد اللصوص، حال قيامه بسرقة دراجة نارية «موتوسيكل» من أمام أحد المنازل بالقرية، بعد أن رصدته كاميرات المراقبة المحيطة.

علقة ساخنة

وقال السيد عصر أحد أهالي قرية ميت حبيش لـ«الوطن» إن أهالي القرية تمكنوا من ضبط لص في العقد الثاني من العمر، حال قيامه بسرقة دراجة نارية «موتوسيكل» من أمام أحد المنازل، وقاموا بتكبيلة وتلقينه علقة ساخنة.

كاميرات المراقبة

وأضاف سمير قطب، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن» أنهم شاهدوا اللص، من خلال كاميرات المراقبة، يتردد أكثر من مرة، ويلتفت يمينا ويسارا، إلى أن اطمأن لعدم وجود أحد من المارة فقام بكسر القفل الخاص بالدراجة النارية «موتوسيكل» فقاموا بالتجمع علي الفور وتلقينه علقة ساخنة، واسترجاعها إلى صاحبها مرة أخرى.

كما جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام المركز، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الرأي القانوني

أوضح سعد عبد العظيم، المحامي والخبير القانوني، أن المادة رقم 318 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة عامين كل من يرتكب واقعة السرقة إذا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، ويتم الحكم في كل قضية بحسب القيد والوصف.