45 ورشة لتدريب السيدات على الحرف اليدوية في كفر الشيخ.. سجاد وملابس

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، 45 ورشة تدريبية على صناعة السجاد اليدوي على النول، والخياطة، وصناعة ملابس الأطفال، وتفصيل ملايات الأسِرَّة، و«كفرتات» الأسرّة، والمفروشات المصنوعة يدوياً، والتطريز، وتصنيع حقائب اليد، علاوة على التدريب على الكونكريت، والريزن، والحلي، وأشغال من الصدف الطبيعي، والجلد الطبيعي، والقشرة الخشبية، والمعادن، والإكسسوارات، على مدار ثلاث أسابيع، بقرية إبيانة، التابعة لمركز مطوبس.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي ضوء التدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية التابعة للمجلس القومي للمرأة.

ورش العمل استهدفت 900 سيدة

وقالت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن ورش العمل والتدريبات استهدفت 900 سيدة لتنمية مهاراتهن، ومساعدتهن على إيجاد فرص عمل، وتحقق الاستقلال المادي لهن، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة لهن وأسرهن، ولتشجعهن وتعزيز قدراتهن على أداء الأعمال المختلفة، وتنمية مهاراتهن.

وأضافت «شاكر»، أن من أهداف هذه التدريبات الأساسية أيضاً رفع الذوق العام للسيدات، وتدريبهن على تنسيق واختيار الألوان المختلفة، لصنع منتج متميز قادر على المنافسة محلياً ودولياً.