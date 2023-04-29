وكيل صحة كفر الشيخ تتابع ماراثون الامتحانات النظرية في مدارس التمريض

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، انتظام الامتحانات النظرية لطلاب الصف الأول بجميع مدارس التمريض بالمحافظة، التي انطلقت اليوم السبت 29 أبريل وتستمر حتى يوم السبت 6 مايو 2023.

وكيل صحة كفر الشيخ تتابع الامتحانات

ومن جانبها، تابعت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، الامتحانات النظرية لطلاب الصف الأول بمدارس التمريض بكفر الشيخ، التي تنعقد بمعامل المدارس بمبنى مدارس التمريض بكفر الشيخ.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب علي الامتحانات النظرية لطلاب الصف الأول بمدارس التمريض بكفر الشيخ.

مدارس تمريض كفر الشيخ

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تضم 10 مدارس تمريض في مختلف أرجاء المحافظة وهي كالتالي:

- المدرسة الفنية للتمريض بكفر الشيخ.

- مدرسة تمريض بيلا للبنين.

- مدرسة التمريض للبنين بقلين.

- مدرسة تمريض السحايت للبنين بالحامول.

- مدرسة تمريض منشأة عباس بمركز سيدي سالم للبنين.

- مدرسة تمريض بلطيم للبنين.

- مدرسة تمريض برج البرلس للبنات.

- مدرسة تمريض مطوبس للبنات.

- مدرسة تمريض سيدي غازي للبنات.