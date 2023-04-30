متحف كفر الشيخ يعرض موازين استخدمت في أنشطة مختلفة بالعصور القديمة

أعلن متحف كفر الشيخ عن عرض مجموعة من المكاييل التي استُخدمت في الأنشطة التجارية والطبية في العصور القديمة، حيث يُمكن للزائر رؤيتها والتعرف عليها خلال زيارته إلى المتحف.

أحجام الموازين في مصر القديمة

ووفقاً لأمنية إبراهيم، مرشدة سياحية بمتحف كفر الشيخ، فإن أحجام الموازين في مصر القديمة اختلفت وتعددت أغراضها، وكانت الأوزان التي تم استخدامها على الموازين يتم وضع علامة عليها بقيمها، ويتم التحكم بها من قبل السلطات لضبط كتلتها، واستُخدمت بأنشطة تجارية مختلفة.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

ومتحف كفر الشيخ الذي تبلغ مساحته الـ6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات وهي الرئيسية، وبوتو، والعرض الدوري، وتُعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهي مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 قبل الميلاد.

سعر تذكرة دخول المتحف

وتبلغ أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 80 جنيها، و40 جنيهاً للطالب الأجنبي.