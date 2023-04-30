مدير عام المصايد: زيادة إنتاج أسماك الدينيس إلى 33% في بحيرة البردويل

قال الدكتور عاطف مجاهد مدير عام المصايد ببحيرة البردويل، إن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا ببحيرة البردويل، حيث إن هناك توجهات رئاسية بزيادة إنتاجها خلال السنوات المقبلة، ما مثل دافعا كبيرا لجهاز حماية وتنمية البحيرات من أجل اتخاذ كل الإجراءات الكافية للحفاظ على البحيرة.

تطور نوعي على مستوى البحيرة

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى: «رفعنا إنتاج الدينيس في البحيرة إلى نسبة 33% من إجمالي الإنتاج، ما يمثل تطورا نوعيا على مستوى البحيرة».

أدوات الصيد فارقا كبيرا في الإنتاج

وتابع: «أدوات الصيد تمثل فارقا كبيرا في الإنتاج، عندما نستخدم شباكا صغيرة نقضي على الزريعة، لكننا نحافظ على الزريعة باستخدام الشباك القانونية، كما نحافظ على كثرة الأسماك الاقتصادية في البحيرة، حيث ننتج العائلة البورية والكابوريا».

وأكد: «نعمل على الوصول إلى الإنتاج المتوقع وفقا للتوجيهات الرئاسية»، مشيرًا إلى أنه في علم إدارة المصايد فإن هناك بعض الإجراءات التي يجب أن يجرى اتخاذها للمحافظة على استدامة المخزون السمكي في أي بحيرة أو مسطح مائي مثل منع الحرف المخالفة وفترات وقف الصيد، وفقا لفترات التفريخ للأسماك.