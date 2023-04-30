«الصحة»: فيروس الهربس يصيب الأطفال الرضع أقل من 6 أشهر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن فيروس الهربس الفموي هو مرض غير وبائي يصيب الأطفال الأقل من 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأطفال تُشفى منه بشكل تلقائي، خلال أسبوع.

كيفية الوقاية من فيروس الهربس

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن»، أنّه للوقاية من فيروس الهربس الفموي يجب من تجنب تقبيل الأطفال من الفم، وتطهير الأدوات الشخصية للطفل وصلها عن باقي أفراد الأسرة، والمداومة على غسيل اليدين قبل التعامل مع الأطفال أو حملهم.

ما فيروس الهربس الذي يصيب الرضع؟

وفيما يتعلق بطرق الإصابة بفيروس الهربس الفموي، قال الدكتور حسام عبدالغفار، ينتقل عن طريق اللعاب والرذاذ، ولمس المنطقة المصابة، واستخدام الأدوات الشخصية لمصاب من فيروس الهربس، لافتا إلى أنّ فيروس الهربس يظهر على شكل الشفتين والحلق وأحيانا في بعض الحالات يصاب العين، والأعراض تكون أشد لدي الأطفال بسبب ضعف جهاز مناعتهم.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لللوزارة 105 للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات المختلفة، ودعت المواطنين لضرورة الحذر عند التعامل مع الأطفال خاصة الرضع والحماية لهم وعدم تقبيلهم.