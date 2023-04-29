«الصحة» توجه نصائح للمواطنين بشأن علاج الإنفلونزا: تجنبوا «حقنة البرد»

وجَّهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين بشأن علاج الإنفلونزا، وقالت وزارة الصحة والسكان المضادات الحيوية لا تعالج الإنفلونزا أو نزلات البرد، ولكن يمكن للأدوية المضادة للفيروسات علاج الإنفلونزا والتقليل من مضاعفاتها، على الرغم من أن فيروسات الإنفلونزا تصبح مقاومة للأدوية مع مرور الوقت.

وتابعت وزارة الصحة والسكان يُفضل أن يحصل المريض أو مصاب الإنفلونزا على الأدوية في غضون 48 ساعة من بدء ظهور الأعراض وبعد استشارة الطبيب قبل الحصول على أي علاجات أو وصفات بين المواطنين وبعضهم البعض.

الذهاب إلى مستشفى الصدر في هذه الحالة

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن على مريض الإنفلونزا الالتزام التام بشرب كميات كثيرة من المياه، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، محذرة المواطنين مجددا من الحصول على حقن البرد المنتشرة في الصيدليات.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين في حال شدة العدوى وزيادة الأعراض على المريض كارتفاع درجة الحرارة، والسخونية الشديدة والكحة وعدم الاستجابة للعلاج، التواصل مباشرة مع الطبيب المشرف على الحالة، أو التواصل مع وزارة الصحة والسكان المصرية من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة أو توجيه المريض إلى أقرب مستشفى صدر تابع له.

سبب ارتفاع أعداد إصابات الإنفلونزا ونزلات البرد

وللوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة عدم تخفيف الملابس والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد المصرية، لافتة إلى أن عدد مصابي نزلات البرد والإنفلونزا يرجع إلى التغيرات في حالة الطقس بين فصلي الصيف والشتاء.