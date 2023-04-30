«سلمان»: تطوير بحيرة البردويل هدية من الرئيس السيسي (فيديو)

قال الدكتور شكري سلمان مدير عام بحيرة البردويل، إنّ البحيرة تعتمد على المصادر الطبيعية وبالتالي فإن جودة الأسماك مستمدة من طبيعة المكان وعدم وجود تلوث والمصابات الصناعية، وهو ما يعني أن جودة المنتجات عالية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الرئيس السيسي أصدر تعليمات بتطوير كل البحيرات المصرية ومنها البردويل، يتم الآن مشروع تطوير بحيرة البردويل لتحسين جودة وخصائص المياه لرفع جودة الأسماك».

وأوضح «سلمان»، أن المشروع كبير وعظيم وهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهل شمال سيناء وعمل منظومة متكاملة لدورة المياه بالبحيرة وزيادة المساحة المستغلة في الصيد، لان أجزاء كبيرة من البحيرة عبارة عن مناطق ضحلة وملوحتها مرتفعة نتيجة زيادة معدل البخر، وهي غير مستغلة اقتصاديا.

وأكد، ان المشروع يعتمد على قنوات رئيسية وقنوات شعاعية تغذي الأماكن الضحلة وترفع من كفاءتها، وهو ما يؤدي إلى زيادة المساحة والإنتاج ودخل الصيادين وجودة الأسماك، وفي نهاية ديسمبر المقبل ستنتهي أعمال المشروع.