زكي القاضي: الحوار الوطني شعبي وليس خاصا بالنخبة

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني حوار شعبي في المقام الأول وليس خاصا بالنخبة، وبالتالي هذا الحوار يهم المواطن الموجود في أسوان وإسكندرية ورفح والسلوم وكل المحافظات، مشيرًا إلى إلى أننا أمام 113 قضية موزعة على 19 لجنة تندرج تحت 3 عناصر رئيسية هي: «محور سياسي، محور اقتصادي، محور مجتمعي».

مقترحات من المواطنين

وأضاف «القاضي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن 113 قضية وصلت للأمانة الفنية للحوار الوطني بناءً على مقترحات من القوى السياسية والحزبية والمجتمع المدني والشخصيات الفعالة في المجتمع وأيضا المواطنين، مشيرًا إلى «عند تجميع كل المقترحات التي وصلت إلينا، وجدنا مقترحات بأسماء المواطنين»، موضحًا أنه كان هناك مقترح من مواطن بمحافظة الأقصر حول ملفات الشباب والمحليات والتعليم والصحة.

لجان الحوار الوطني

وتابع، أنه داخل لجان الحوار الوطني، يوجد لجنة خاصة بالأسعار وأخرى بالدين العام والتعليم والزراعة والصحة والإصلاح المالي والصناعة والمحليات وغيرهم من اللجان المتنوعة، مشيرًا إلى أن الـ19 لجنة بالحوار الوطني يمثلون كافة الأمور والتصورات والأحاديث الشخصية التي تدور بين المواطنين في الشارع.