أيمن محسب: الحوار الوطني صناعة أمل للمصريين ومغنم للقوى السياسية

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني صناعة أمل جديدة للمصريين، وفرصة كبيرة ومغنم للقوى السياسية، ودعوة الرئيس السيسي للحوار جريئة، وجاءت في وقت صعب للغاية على العالم.

عقد 200 جلسة بحزب الوفد

وأضاف «محسب»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن القوى السياسية تمسك في هذه الفرصة، وعلى المستوى الشخصي لحزب الوفد، كان أول حزب بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي دعا لاجتماع طارئ وتشكيل لجنة خاصة لهذا الحوار من ثم عمل العديد من الجلسات في حدود 200 جلسة مع أعضاء الحزب لتناول محاور الحوار الثلاثة.

وأشار إلى أن حزب الوفد تلقى العديد من الرؤى، وإعداد ورقة عمل مقسمة للعديد من المحاور، وجرى إرسالها للهيئة الوطنية، وتلقى الحزب ردودا.

تجربة شعبية ديمقراطية

وأوضح أن الحوار الوطني فريد من نوعه، ويمثل تجربة شعبية ديمقراطية حقيقية منذ وجود مصر على الساحة.