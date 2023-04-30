رئيس حزب الريادة: الحوار الوطني رسالة لكل المشككين

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن كل قوى المجتمع المصري تشارك في الحوار الوطني، سواء قوى سياسية ونقابات ومفكرين وأدباء ورجال الاقتصاد في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يضم كل أطياف المجتمع المصري من أجل التحاور ودراسة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف القضايا والملفات، موضحًا أن المجالات التي يعيشها أي مجتمع تكون سياسية واقتصادية واجتماعية.

الحوار الوطني رسالة لكل المشككين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني أعلنوا انطلاق وبدء الجلسة الافتتاحية للحوار يوم الأربعاء المقبل، موضحًا أن الحوار الوطني رسالة لكل المشككين الذين كانوا يقولون: «الحوار لن يتم ولم يبدأ، وأن المدة طالت»، لافتًا إلى: «أي حوار أو اجتماع أو مؤتمر إذا لم يتم الإعداد له جيدًا تكون المخرجات الخاصة به غير إيجابية».

سبب طول مدة التجهيزات للحوار الوطني

وتابع أن طول المدة بسبب التجيهزات الخاصة بالحوار الوطني، إذ أنه في البداية كان الحوار عبارة عن 3 ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية ثم تحول إلى لجان ثم موضوعات، وكل هذا يستغرق فترة زمنية طويلة ودراسة.