«المصريين الأحرار»: أساس الحوار الوطني مشاركة المواطن مع الدولة

قالت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام بالحوار الوطني والأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن حزب المصريين الأحرار بمجرد تلقيه الدعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب بدأ يعقد ورش عمل متخصصة من كل النخب؛ سواء كانت على المحور المجتمعي أو السياسي أو الاقتصادي، وتطرقت للقضايا في كل محور.

حصر قضايا أطياف المجتمع

وأضافت «واصل»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه من أبرز القضايا التي جرى طرحها الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي والصحة والبحث العلمي والتدريب وغيرها.

ولفتت إلى أن حصر كل آراء أطياف المجتمع جهد كبير من قبل كل الأحزاب خاصة أن أساس الحوار الوطني مشاركة المواطن مع الدولة، وهذا ما أعلنته الأمانة الفنية للحوار الوطني بأن الحوار مفتوح لكل أطياف المجتمع والشعب.

التواصل مع المواطنين بشكل أسرع

وأوضحت أن الأحزاب إحدى الجهات والمؤسسات والكيانات التي تستطيع أن تتواصل بشكل أسرع مع المواطنين في المحافظات المختلفة لكي يكونوا شركاء حقيقيين مع الدولة في عملية المشاركة بالحوار.