«التجمع»: ضبط الأسعار بالأسواق على رأس أولوياتنا في الحوار الوطني

قال الدكتور شريف فياض، عضو المكتب السياسي وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إنه فور تلقي حزب التجمع الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني بادر بالاهتمام بقضايا معينة تهم المواطنين، خاصة الطبقة الوسطى والفقراء.

اهتمامات حزب التجمع في الحوار الوطني

وأضاف «فياض»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن حزب التجمع اهتم ببعض النقاط في المحور الاقتصادي مثل نقطة الغلاء والمعيشة، بجانب الأمن الغذائي والزراعة والاستثمار.

وأشار إلى أنه يجب معرفة المشكلات بشكل جيد من أجل وضع الحلول لها وطرح آليات الحل لتكون فعالة، متابعا: «من الآليات التي وضعناها لمواجهة غلاء المعيشة هي ضبط الأسعار، وأن يكون هناك هامش ربح للتجار حوالي 20% ولكن بعض تجار السلع الغذائية تصل نسبة ربحهم إلى 60% وهذا غير معقول».

اقتراحات لحل مشكلات الأمن الغذائي

وواصل: «وإذا تطرقنا للأمن الغذائي، نجد أن مصر تستورد 60% من احتياجاتنا الغذائية من الخارج، ولا سيما الحبوب والزيوت والبقوليات وهي غذاء الفقراء في مصر، ومن ضمن الحلول لهذه مشكلة القمح مثلا هي استخدام التقاوي المحسنة».