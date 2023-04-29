محافظة أسيوط تمنح جوائز للفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص جوائز قيمة للمشروعات التي ستفوز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، منها جوائز مالية مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتكريم للمشروعات الفائزة على مستوى المحافظة مشيرا إلي أنه وجه بتكثيف الفعاليات واللقاءات مع الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من المستهدفين للتوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية والتي أطلقتها الحكومة المصرية ، وتم فتح باب التقدم للمشاركة في المبادرة وذلك ابتداء من 1 أبريل وحتى 31 مايو 2023 ، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

أعضاء اللجنة التنفيذية

وأشار محافظ أسيوط - في بيان صادر عن إدارة الاعلام بالمحافظة إلى أنه تم تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظة ، بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة اصحاب المصلحة وأساتذة وطلاب الجامعات والمراكز البحثية بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الغلكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg) التي بدأ العمل بها ابتداء من 1 أبريل 2023 وتستمر في تلقي المشروعات حتى يوم 31/ 5/ 2023 ، لإيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة، وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته ، لافتاً إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.

وأوضح أنه سيتم اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية على مستوى المحافظة يتحقق من خلالها تلك الرؤي، لافتا إلى أن وزارة التخطيط ستقدم الجوائز المالية للمشروعات الفائزة فضلا عن تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات الفائزة وتأهعيل الكوادر البشرية بتلك المشروعات وتكريم على مستوى المحافظة وتكريم على مستوى وطني من خلال مؤتمر وطني يحضره رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والمحافظين وفضلا عن عرض المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية بمؤتمر المناخ cop28 بالاضافة الي ربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية للتوسع بمشروعاتهم .

المشروعات الخضراء في أسيوط

يذكر ان السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية وقد أشاد بمشاركة الجامعات ومراكز البحث العلمي بالمبادرة واصفا ذلك بأنه نقلة نوعية في تقديم حلول مبتكرة لمشكلات تغير المناخ في مصر، مشيرًا إلى شروط المشاركة والتي تتضمن أن يكون المشروع ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة وقد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعمة بالأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا متعلقًا بالاستدامة البيئية، لافتًا إلي أن المرحلة الأولي لهذه المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أُطلقت في محافظات جمهورية مصر العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ووفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وبإشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لافتاً الي أنه بختام الدورة الثانية من المبادرة سيتم تمثيل المشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ COP28 بالإمارات، والحصول على جوائز مالية مُقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وربط المشروعات الفائزة بجهات تمويلية واستثمارية مختلفة.

مراكز البحث العلمي

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين والمهتمين بالمبادرة وطلاب الجامعات ومراكز البحث العلمي وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفي المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الإلكتروني لها http://www.sgg.eg.