مصرع شاب في حادث سير بالمنوفية قبل أيام من زفافه

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية زوير التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد مصرع شاب في حادث سير قبل أيام من زفافه.

تشييع جثمان عريس المنوفية في قريته

وشيع الآلاف من الأهالي جثمان عريس المنوفية ويدعى محمد مجدي الشنتناوي، مهندس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى مثواه الأخير، بقرية زوير التابعة لمركز شبين الكوم، وسط انهيار أسرته وأصدقائه أثناء دفنه، مؤكدين أن الفقيد كان حسن الخلق ومحبوبا من الجميع في القرية.

مصرع عريس قبل زفافه في المنوفية

وأكد عدد من أصدقاء الشاب المتوفى، أن عريس المنوفية «كتب كتابه» قبل شهرين فقط وسط أجواء احتفالية مميزة، مؤكدين أنه كان محبوبا جدا من الجميع وصاحب ابتسامة دائمة لا تفارقه، «عايشين في أوقات عصيبة والناس كلها زعلانة عليه».

وأضاف أصدقاء عريس المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفقيد حدد موعد حفل زفافه الشهر المقبل، وكان يتم الاستعداد لهذه المناسبة من الجميع، مطالبين الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

إخطار بمصرع شاب في حادث

كان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بمصرع شاب في حادث درجة نارية، وعلى الفور تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.