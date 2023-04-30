عودة شاب لأسرته بعد غياب 7 سنوات.. «تضامن المنوفية» تكشف التفاصيل

أعلنت مديرية التضامن الإجتماعي في محافظة المنوفية، تسليم أحد النزلاء بمؤسسة الرعاية الاجتماعية لكبار بلا مأوى بمنوف، لأهله بعد غياب 7 سنوات والمقيمين بإحدى القرى التابعة لمحافظة دمياط، وذلك وسط أجواء من الفرحة، تحت رعاية إمام فوزي إمام، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية.

عودة شاب لأهله في دمياط بعد غياب 7 سنوات

وجاء بيان مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية، كالتالي: "تم دخول النزيل إلى المؤسسه بتكليف من وكيل الوزارة إلى إدارة الدفاع الاجتماعي، وتم إيداعه بالمؤسسه وتم الكشف عليه وأتضح أنه أخرس مجهول الهوية، ولم يتمكن من السير على قدميه أنذاك نتيجة تعرضة لحادث بمحافظة الشرقية علي إثرها تم تركيب شرائح ومسامير له، وتم إحالة الحالة مباشرة من المستشفى بالشرقية إلى المنوفية، بالتنسيق بين مديريتي التضامن الاجتماعي بالمنوفية والشرقية، نظرا لعدم توافر أماكن بمؤسسات الرعاية بالشرقية آنذاك".

كواليس عودة شاب إلي أهله بعد غياب 7 سنوات

وتابع البيان: "ومن ذلك الحين تم عرض صورته على صفحة أطفال مفقودين بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم التعرف على أهله والاتصال بالمؤسسة، وتم تسليمه أمس لوالدته وأخواته بعد التأكد من الأوراق الثبوتية الخاصة به وتعرف الحالة على أهله".

وأكدت المديرية بالمنوفية، أن تسليم النزيل إلى أهله، كان في جو من البهجة والسرور وأجواء من السعادة بسبب عودة ابنهم المختلفي عنهم منذ 7 سنوات.