اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 محافظة المنوفية في خطوات بسيطة

ساعات قليلة ويتم إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 محافظة المنوفية، والذي مقرر إعلانها اليوم الأحد 30 أبريل، بحسب إعلان وزارة السياحة، بعدما تم غلق باب التقديم يوم الخميس الماضي، حيث سيتم إعلانها عبر بوابة الحج المصرية الرسمية.

نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 محافظة المنوفية

وتنشر الوطن خلال السطور التالية، لينك الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 محافظة المنوفية والتي من خلال الرابط التالي من هنا، بعد أن يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل وزارة السياحة وعن طريق بوابة الحج المصرية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 في محافظة المنوفية، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة الحج المصرية من خلال الضغط هنا.

2- الضغط على اختيار "استعلام عن نتيجة القرعة".

3- إدخال الرقم القومي للمتقدم.

4- إدخال رقم المصنع.

5- اختبار المحقق.

6- الضغط على كلمة "بحث" وستظهر النتيجة على الفور.

أسعار قرعة الحج السياحي 2023

وأوضحت وزارة السياحة، أن أسعار الحج السياحي 2023 جاءت من خلال 5 برامج، وجاءت كالتالي:

1- «برنامج 5 نجوم صف أول على الحرم» تبلغ نحو 310 ألف جنيها.

2- «برنامج 5 نجوم صف ثان على الحرم» تبلغ نحو 275 ألف جنيه.

3- على بعد 1250 مترًا وحتى 4 آلاف مترًا من الحرم "فنادق 5 نجوم" تبلغ نحو 230 ألف جنيه.

4- «البرنامج الاقتصادي طيران» تبلغ قيمتها نحو 130 ألف جنيه.

5- «البرنامج الاقتصادي بري» تبلغ قيمته نحو 130 ألف جنيه.