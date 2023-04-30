حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 21 بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انطلاق أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، في الفترة من 29 أبريل الجاري حتى 14 يوليو المقبل، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتقديم كل التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة.

حملات مكثفة في المنوفية لإزالة التعديات

وأشار، إلى أن الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مختلف جهات الولاية تواصل جهودها المكثفة فى شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة والتى بدأت أمس السبت 29 ابريل وتستمر حتى 19 مايو المقبل، مؤكداً على ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حسم مع أي محاولات تعدي وإزالتها في المهد، خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بشكل مباشر، إضافة إلى المتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية وإزالة أي متغيرات جديدة تطرأ على الأراضي الزراعية تحقيقاً للصالح العام.

محافظ المنوفية يتابع انتظام سير العمل

وأكد محافظ المنوفية متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة ميدانياً، ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، مشدداً بضرورة التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودتها مرة أخرى ، مع الإستمرار في تفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية للحالات التى تم تنفيذ الإزالة، ولم تعد لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي.