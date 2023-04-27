«الأوقاف» تكشف عبر قناة الناس تفاصيل برنامج «المليون قارئ وألف حافظ»

أكدت الدكتورة هدى حميد مدير البرنامج التثقيفي للأطفال بوزارة الأوقاف، أن برنامج «مشروع المليون قارئ وألف حافظ صغير»، انطلق العام الماضي، تزامنًا مع فتح المساجد بشكل كلي، وكان الهدف منه عودة الأطفال للمساجد مرة أخرى بعد 3 سنوات من العزل بسبب فيروس كورونا.

الهدف من البرنامج عودة الأبناء للمساجد

أوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة في حلقة برنامج «البيت»، المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الهدف من البرنامج هو عودة الأبناء للمساجد، مشيرة إلى أن الاقبال كان كبيرا في البداية، حيث وصلت الأعداد في بعض المساجد لـ500 طفل ولاقى نجاحا كبيرا في بداية المشروع.

وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف قررت استثمار نجاح البرنامج العام الماضي، حيث توقف البرنامج في فترة الدراسة، وأصبح يوم واحد في الأسبوع، ثم يومين، مؤكدة أن الأهالي تطلب تطوير النشاط واستثمار نجاح البرنامج.

زيادة أعداد الفعاليات والندوات التثقيفية هذا العام

ولفتت إلى أنه سيتم زيادة أعداد الفعاليات هذا العام والندوات التثقيفية، وسيشارك فيها مبدعين من مجالات مختلفة، في مجالات الطب والإعلام والصحافة والثقافة، مؤكدة أن 7000 مسجد شارك العام الماضي في البرنامج، وهذا العام سيصل لـ20 ألف مسجد، وستٌعلن عن خطة الإعداد قريبًا.