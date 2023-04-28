سعر صكوك الإطعام للزكاة والصدقة والكفارة.. طريقة الشراء من «الأوقاف»

تستمر وزارة الأوقاف، في طرح صكوك الإطعام للمواطنين الراغبين في تقديم زكاة أموالهم أو الصدقات أو النذور والكفارة، حيث أشارت إلى إقبال الكثيرين على شرائها، كما حققت خمس مديريات في أقل من شهرين، مبيعات صكوك الإطعام التي تجاوزت إجمالي تحصيلها العام الماضي.

صكوك الإطعام

ويصل سعر صكوك الإطعام إلى نحو 300 جنيه، ويمكن الحصول عليه من جميع مديريات الأوقاف والمساجد الكبرى ويمكن شراؤها أيضا من خلال عدد من البنوك التي خصصت أرقاما لتحويل الأموال عليها، حيث يصل قيمة الصك كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وبدون خصم أي مصروفات إدارية أو إعلانية منه.

البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9‏

بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818‏

ويمكن الدفع من خلال خدمة فوري.

ونشرت وزارة الأوقاف في بيان لها، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ما حققته المديريات المختلفة من مبيعات صكوك الأوقاف التي أقبل عليها المواطنون لثقتهم في الوزارة ومديرياتها.

حققت مديرية أوقاف القليوبية مبيعات صكوك بلغت 7239 صكًّا، وحققت مديرية أوقاف الغربية مبيعات صكوك بلغت 5452 صكًّا متجاوزة مبيعات العام الماضي بزيادة 2234 صكًّا.

- حققت مديرية أوقاف البحيرة مبيعات صكوك بلغت 3361 صكًّا متجاوزة مبيعات العام الماضي بزيادة 74 صكًّا.

- حققت مديرية أوقاف البحر الأحمر مبيعات صكوك بلغت 1562 صكًّا متجاوزة مبيعات العام الماضي بزيادة 688 صكًّا.

- حققت مديرية أوقاف الأقصر مبيعات صكوك بلغت 372 صكًّا متجاوزة مبيعات العام الماضي بصك واحد.