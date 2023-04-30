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مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم: وصول رعايا من إنجلترا والفلبين لمعبر قسطل

كتب:

هانى حسن
11:52 ص | الأحد 30 أبريل 2023
جانب من أحداث السودان

جانب من أحداث السودان

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إن معبر قسطل استقبل رعايا من إنجلترا والفلبين وجنوب إفريقيا وإندونيسيا.

وأضاف «إبراهيم»، أن ميليشيا الدعم السريع أشعلت النيران ببنك السودان المركزي، وتسببت في احتراق جزء منه، كما نفذت عمليات نهب بشكل موسع تحت تهديد السلاح في مختلف أحياء الخرطوم.

وأشار إلى أن الجيش السوداني يوسع سيطرته بمختلف الولايات في السودان.

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بقلم هانى حسن