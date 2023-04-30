حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة محتويات وحدة محلية بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة محتويات الوحدة المحلية لقرية فنارة، بمركز ومدينة فايد.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهمين بعد أن تمكنت مباحث فايد من ضبطهم، وواجهتهم بتحريات المباحث الجنائية وبعض المعدات والمحتويات التي تم ضبطها بحوزتهم.

ضبط المتهمين واستعادة المسروقات

ونجحت مباحث فايد، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، من ضبط مرتكبي واقعة السرقة واستعادة المحتويات بعد سرقتها من داخل مخزن الوحدة المحلية لقرية فنارة.

واستهدفت مأمورية مكبرة، بمشاركة النقباء أحمد عوض الله ومحمد عبدالباسط وأحمد حمدي، المتهمين، بعد تحديد هويتهم، وألقت القبض عليهم وأرشدوا عن مكان إخفاء المسروقات.

وبحسب التحقيقات، فان المتهمين استولوا على 9 أسطوانات غاز وأسطوانة أكسجين وماكينة شفط مياه غاطسة وماتور مياه من المخزن، وتم استعادتها، فيما اعترف المتهمون بارتكاب واقعة السرقة بغرض بيع المسروقات والتحصل منها على مبلغ مالي.

عقوبة سرقة المنشآت الحكومية

وحول العقوبة القانوينة، قال المحامي محمد حسن لـ«الوطن»، إن جريمة السرقة وخاصة المنشآت الحكومية، يعاقب عليها القانون بالحبس ولا يجوز التنازل فيها نهائياً.

وأضاف، أن المحاكم في الفترة الحالية تغلظ العقوبات في قضايا سرقة المنشآت الحكومية، لما لها من خطورة كبيرة، خاصة إن كان مرتكب الواقعة له سجل إجرامي.