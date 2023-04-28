 «التخطيط»: 7 مليارات جنيه لتنفيذ 307 مشروعات تنموية في الإسماعيلية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الاسماعيلية لعام 2022/2023، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2022/2023)، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».

تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.

تطوير الريف المصري ضمن «حياة كريمة»

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 307 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 2022/2023 تبلغ 7 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 29,6% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الاسماعيلية بخطة عام 2022/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,1 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 44,3%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 807,4 مليون جنيه بنسبة 11,5%، ويخص قطاع الصحة 740,3 مليون جنيه بنسبة 10,6% ثم التنمية المحلية 617,5 مليون جنيه بنسبة 8,8%، ثم قطاع الاسكان 554 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,2مليار جنيه بنسبة 17%.

55 ألف نسمة استفادوا من المرحلة الأولى بمبادرة «حياة كريمة»

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة بمحافظة الاسماعيلية بلغ 55 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 10 نقاط اسعاف، مستشفى مركزي، 3 مراكز تنمية أسرة، 3 محطات مياه شرب، 4 مشروعات صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 11 مركز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 2 مكتب بريد، 3 نقاط شرطة، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 22كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 147كم.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الاسماعيلية في خطة 22/2023 والتي تتمثل في رصف طرق محلية بنحو 207,4 مليون جنيه إلى جانب توجيه 65 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 157 مشروعًا.