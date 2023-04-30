ارتفاع مؤشرات البورصة.. والمكاسب تتعدى 17 مليار جنيه في بداية التداولات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع، وصعد مؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.8% إلى مستوى 18120.12، وارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.4% إلى مستوى 3117.81 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.5%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.5%، عند مستوى 4743.38 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.4% عند مستوى 3205.54 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.1 مليار جنيه من خلال التداول على 291.2 مليون سهم عبر تنفيذ 38.059 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 17 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 17 مليار جنيه في بداية تعاملات الأسبوع، مسجلا في الوقت الحالي 1.165 تريليون جنيه.