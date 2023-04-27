أخبار البورصة المصرية.. 19 مليار جنيه مكاسب سوقية في ختام تعاملات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تداولات آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي، وسط مكاسب سوقية 19 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 1.98% إلى مستوى 17796.19 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.04% عند مستوى 3074.93 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 2.09%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 2.09%، عند مستوى 4674.54 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 2.38% عند مستوى 3161.05 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 2.7 مليار جنيه من خلال التداول على 651.3 مليون سهم عبر تنفيذ 89.037 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 19 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 19 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع، مسجلا في نهاية الجلسة 1.148 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، آخر أخبار البورصة المصرية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» نجح مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، في الإغلاق على ارتفاع، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق مستوى إغلاق قياسي جديد منذ بداية العام الحالي.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المؤشر الرئيسي بهذا الأداء يتجه إلى الصعود لأغلب الاسهم القيادية، إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 18000 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني والقمة التاريخية للمؤشر الرئيسي وهو 18400 نقطة.

وتابع، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح أيضاً في تحقيق مستوى قياسي جديد، وأغلق مرتفعا بمقدار 61.37 نقطة بنسبة صعود 2.04% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3074.93 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والاجانب نحو الشراء وزيادة المراكز المالية

وبهذا الأداء يتجه المؤشر السبعيني، إلى تحقيق مستوى قياسي جديد، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قد يتجه المؤشرلاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3000 نقطة.