افتتاح حمام سباحة وملعب قانوني في إدكو بالبحيرة بتكلفة 13 مليون جنيه

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بافتتاح حمام السباحة والملعب القانوني بنادي المعدية الرياضي بإدكو، على مساحة تتجاوز 13 ألف متر مربع، لخدمة أكثر من 50 ألف شاب وفتاة من أبناء مركز ومدينة إدكو والقرى المجاورة.

إشادة بالمشاريع الرياضية في البحيرة

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالجهود المبذولة وإنشاء حمام سباحة على أحدث النظم بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه بنظام حق الانتفاع، وكذلك افتتاح الملعب القانوني بتكلفة 5 ملايين جنيه تقريبًا.

أعمال تطوير نادي معدية إدكو

وأعربت نائب المحافظ عن سعادتها بالانتهاء من أعمال إنشاء حمام السباحة والملعب ضمن أعمال التطوير التي يشهدها نادي المعدية بإدكو، مما سيسهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة.

كما تابع الدكتور أشرف صبحي والدكتورة نهال بلبع، مهرجان الألعاب المائية ببحيرة إدكو، وقاما بوضع حجر الأساس للمجرى المائي الدولي للكياك والكانوي بنادي المعدية لاستقبال البطولة الإفريقية.

ويعد مهرجان الألعاب المزمع إقامته خلال الفترة القادمة ببحيرة إدكو، حدثا عالميا هاما على مستوى القارة الإفريقية والعالم أجمع، وسيشارك به العديد من الفرق من مختلف دول العالم.

كما قاما بتفقد ورشة بناء وإصلاح زوارق الكانوي والكياك، واستعراض مراحل الإنشاء والإصلاح والصيانة وأنواع الزوارق المختلفة وخصائصه ومميزاته، وكذا استعراض فرص تنمية تلك الصناعة والتوسع فيها من خلال المناطق الصناعية واستخدام عناصر الإنتاج المحلية.