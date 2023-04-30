ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة إحدى السيدات في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، أنّ إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة القسم، تزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتتخذ من الشقة سكنها وكرا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها، وضبط بحوزتها «كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 ميزان حساس، وهاتف محمول».

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها، والميزان بقصد وزن المادة المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 80 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.