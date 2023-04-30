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ضبط صاحب سوبر ماركت متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

كتب:

محمد بركات
11:54 ص | الأحد 30 أبريل 2023
قوات أمنية - أرشيفية

قوات أمنية - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك محل سوبر ماركت - كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ويتخذ من المحل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالي «عملات محلية وأجنبية») وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار فيه خارج السوق المصرفية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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