ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي وعملات أجنبية من شقة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باكتشافها سرقة مبلغ مالي وعملات أجنبية من داخل مسكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائيةـ ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته مبلغ مالي وفرد خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار و5 هواتف محمولة، ومشغولات ذهبية، ودراجة نارية بدون لوحات وجميعهم من متحصلات وقائع سرقة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب «التسلق»، ومزاولة نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأقر بقيامه باستبدال «العملة الأجنبية» المستولى عليها إلى العملة المحلية وشرائه عدد (2 هاتف محمول، والمشغولات الذهبية ، الدراجة النارية) المضبوطين بحوزته، وأضاف بأن باقي الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة أخرى.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.