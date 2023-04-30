جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023.. وتعليمات للمدارس

أعلنت المديريات التعليمية، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو، مؤكده على الالتزام بالمواصفات الورقة الامتحانية بامتحانات الترم الثاني 2023.

وأكدت المديريات التعليمية، الابتعاد عن الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023، وصياغة الأسئلة بصورة دقيقة وواضحة دون أخطاء على أن يناسب جميع مستويات الطلبة.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 الفصل الدراسي الثاني 2023 وهي كالتالي:-

- يوم السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف الساعة وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الإثنين 8 مايو 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة ict لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف الساعة.

- يوم الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف الساعة.

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، مؤكده على تجهيز غرفة عمليات لتلقى أي احداث تقع باللجان الامتحانية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين .

كما أكدت المديريات التعليمية، على تأمين أوراق الأسئلة والإجابة بامتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني2023، والتأكد من توفير تجهيزات اللجان الامتحانية ومتابعة ذلك بصفه مستمرة وشخصية من جانب مديري المدارس.