وزير التعليم من شمال سيناء: أنشطة للتلاميذ عن رموز الكتابة الهيروغليفية (صور)

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، في ختام زيارته للمحافظة، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وزير التعليم يشيد بدور رؤساء الإدارات التعليمية

رحب الوزير بالحضور، مشيدا بدورهم والجهود التي يبذولها من أجل انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، واستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة وأبرز الإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي 2022-2023 حيث أكد أنه بالنسبة للأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة ٨٥% بينما الأسئلة المقالية لن تزيد عن نسبة 15%، مضيفًا أن الامتحان تتم في صورة بابل شيت، ويتم التصحيح إلكترونيًا.

التركيز على نواحي التعلم بشمال سيناء

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الامتحان سيركز على نواتج التعلم، والأسئلة واضحة ومحددة، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان.

أما فيما يتعلق باللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، أكد الدكتور رضا حجازي أن تحديد أماكنها يكون من خلال اللجنة الخاصة بالامتحانات والمديريات التعليمية، مؤكدا أن الوزارة وضعت عددا من الاجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان وعدم استخدام أي وسائل مساعدة للغش، لافتا إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أي محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وشدد وزير التعليم على تأمين لجان امتحانات الإعدادية تأمينا كاملا لمنع الغش، مع الحرص على تهيئة اللجان خاصة في شمال سيناء، لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، موجهًا رسالة للطلاب بالاجتهاد في المذاكرة، ومؤكدا على أن الوزارة تعمل لما هو في صالح ابنائها الطلاب.

وأشار الوزير أن مجموعات الدعم التي تم تنفيذها تتم لصالح الطالب، والمعلم، بوضع الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوي الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، لافتا إلي أنه يتم تحديد مقابل المجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية وفقا لطبيعة كل منطقة.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء «قادرون باختلاف» من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الاشارة، وذلك بعد أن عممت الوزارة لوحات استرشادية على جميع مدارس الجمهورية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة.

تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية

وكشف عن أنه سيتم إضافة بعض الأنشطة بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

وأشاد الوزير بالمدارس التي قام بزيارتها اليوم، كما تطرق لمدرسة التلول البحرية الجاري انشائها لاحتىاج المنطقة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب مدربين على استغلال شواطئ سيناء، مما يوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الوزارة حرصت على وجود مدرسة مصرية يابانية بالمحافظة، كما سيتم تزويد المحافظة بمدرسة رسمية دولية، بجانب إنشاء مدارس مصر المتميزة بالمحافظة خلال العام الدراسي المقبل والتي يتم الدارسة بها بنظام اليوم الكامل.