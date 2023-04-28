وزير التعليم يزف بشرى سارة للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2023

زفّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة للطلاب، قبل عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، يوم 12 يونيو المقبل، تمثلت في الالتزام بألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن 15%؜ من إجمالي عدد الأسئلة، وتقليل عدد الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد»، لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة، نافيا أي تعديلات على مواعيد الامتحانات بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 واضحة ومباشرة

ووجه وزير التعليم، في بيان، القائمين على وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بمراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج الامتحانية لكافة المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين، لافتا إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون محددة وواضحة ومباشرة ولا تحمل أي تعقيدات، كما لا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، إضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة.

كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال وزير التعليم، في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، إنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، لمراقبة سير العملية الامتحانية داخل اللجان، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، علاوة على ضبط الطلاب الغشاشين، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدا أن أعمال التصحيح ستكون إلكترونيا 100%، دون تدخل العنصر البشري لتجنب حدوث أي أخطاء.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام «الأوبن بوك»

وأكد وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، ستعقد بنظام «الأوبن بوك»، دون السماح بدخول الكتاب المدرسي والمذكرات الخارجية، وأنه سيتم توزيع كتيب مفاهيم على الطلاب داخل اللجان، للاطلاع على المسائل والخرائط والمصطلحات العلمية والأدبية، مشيرا إلى تنفيذ عدة ضوابط أثناء وضع الأسئلة، وأهمها الابتعاد عن أي توجهات في وضع الأسئلة، ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الاسئلة لتكون مقسمة 30% للفهم، و40% للتطبيق، و30% لحل المشكلات والإبداع، موضحا أن الامتحانات ستعقد ورقيا بنظام «البابل شيت»، بحيث تحتوى على 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية.