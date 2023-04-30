مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين في تصادم سيارتين بجنوب سيناء

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخصان آخران في حادث تصادم مروع بين سيارتين على الطريق الساحلي بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا، اليوم الأحد، من قسم شرطة أبوزنيمة يفيد وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكي، على الطريق الساحلي بعد مدينة أبو زنيمة بنحو 5 كيلومترات اتجاه مدينة رأس سدر.

أسماء المتوفين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة 6 أشخاص بينهم 4 حالات وفاة لشباب من مدينة أبوزنيمة، وهم:

1- عواد فرج عواد 16 سنة.

2- طلال محمد غنيم 16 سنة.

3- منصور مجاهد عامر 16 سنة.

4- أحمد محمد نصر 16 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة 2 آخرين، وجار التعرف على هويتهما، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبورديس العام تحت إشراف هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.