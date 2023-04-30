خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

تستعد وزارة السياحة والآثار، لإعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2023، الليلة، وفقا لأحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج السياحي، موضحا أنّه سيكون متاحا للمواطنين الحصول على النتيجة عبر الدخول إلى بوابة الحج الموحدة فور ظهور نتيجة القرعة التي ستجرى بعد عصر اليوم 30 أبريل.

وأضاف وحيد لـ«الوطن»، أنّ نتيجة قرعة الحج السياحي 2023 ستكون متاحة للمواطنين بالرقم القومي، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية.

- الدخول إلى موقع بوابة الحج المصرية الموحدة.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحج.

- كتابة رقم المصنع الموجود أسفل الصورة ببطاقة الرقم القومي، وإدخال رمز التحقق.

- الضغط على مربع بحث.

سداد قيمة برنامج الحج للفائزين

وأشار إلى أنّه عقب إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي، ستبدأ شركات السياحة مخاطبة الفائزين بالقرعة لسرعة سداد قيمة برنامج الحج المتقدم إليه، موضحا أنّه بالنسبة للمواطنين الذين لم يوفقوا في القرعة، يمكنهم استرداد قيمة جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم بعد شهر من الآن، وتحديدا في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

وأوضح وحيد أنّ شركات السياحة المنظمة للحج السياحي لهذا العام، ستبدأ إجراءات التضامن لتنظيم رحلات الحج، لافتا إلى أنّ المسار الإلكتروني السعودي للحج، لا يتعامل إلا مع الكيانات التي لديها 50 حاجا على الأقل.