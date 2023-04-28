غرفة السياحة: 10 أيام مهلة للفائزين بالحج لسداد قيمة البرنامج كاملة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المواطنين الذين سيفوزون بقرعة الحج السياحي التي ستُجرى بعد غدٍ الأحد، عليهم سرعة سداد قيمة برنامج الحج وفقًا لسعر البرنامج المتقدم إليه، لافتًا إلى أنّ شركات السياحة تمنح مهلة للفائزين بالحج تتراوح من 10 أيام لأسبوعين من تاريخ القرعة لسداد كامل قيمة البرنامج.

مصير مبلغ جدية الحجز للفائزين بقرعة الحج

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة تتحصل مباشرة من بنك مصر على قيمة جدية الحجز الخاص بالفائزين التي دفعوها عند التقديم، على أنّ يستكمل المواطن الفائز بقرعة الحج، قيمة البرنامج وسداده للشركة، مشددًا على ضرورة توقيع المواطن المسافر للحج على العقد الموحد للحج والموجود لدى شركات السياحة، ويحوي جميع تفاصيل برنامج الحج، على أنّ يحتفظ بنسخة من العقد ويكون لدى الشركة نسخة أخرى حفاظًا على حقوق الطرفين.

أسعار برامج الحج السياحي

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، على ضرورة عدم دفع المواطنين مبالغ أعلى من سعر برنامج الحج الذي أقرته وزارة السياحة والآثار، لافتًا إلى أنّ الوزارة حددت أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، وجاءت على النحو التالي:

- المستوى البري 130 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم بـ230 ألف جنيه دون تذكرة السفر، وذلك بفنادق تبعد عن الحرم 1250 مترًا.

- مستوى 5 نجوم بـ275 ألف جنيه، وذلك للإقامة بفنادق صف ثانِ من الحرم بمسافة من 250 مترًا حتى 1250 مترًا من الحرم المكي دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم حتى 250 مترًا من الحرم بـ 310 آلاف جنيه دون تذاكر الطيران.