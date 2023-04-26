غرفة السياحة: غدًا.. غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه سيتم غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي، الساعة 11.59 من مساء غدا الخميس، على أن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 16 ألف من بين المتقدمين لأداء الحج السياحي لهذا العام، يوم الأحد المقبل الموافق 30 إبريل 2023.

خطوات التقدم للحج السياحي

وأضاف لـ«الوطن»، أن أمام المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحي فرصة لتسجيل الأسماء اليوم وغدا، مشيرا إلى أن على الراغبين التوجه لشركة سياحة مرخصة واختيار برنامج واحد من البرامج الـ 3 للحج السياحي للتقدم إليه، مع دفع مبلغ كرسوم لجدية الحجز عند التقدم، موضحا أن مبلغ جدية الحجز لبرامج الحج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران) هي 20 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين لبرامج الحج فئة الـ 5 نجوم مبلغ 40 ألفا و100 جنيه.

مبالغ جدية الحجز

وأشار إلى أن شركة السياحة المنظمة للبرنامج ستقوم بإيداع مبالغ جدية الحجز باسم المتقدم ببنك مصر على أن يقوم باسترداده حال لم يتم اختياره في القرعة خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة، موضحا أن شركات السياحة ستتحصل على مبالغ رسوم الجدية المودعة بأسماء بالفائزين بالقرعة على أن يستكملوا بقية قيمة البرنامج قبل سفر شركات السياحة لإجراء معاينات سكن الحجاج بالسعودية.