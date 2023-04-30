قصة حجر القدر التاريخي.. الشاهد على تاريخ ملوك بريطانيا

يرجع عُمر عرش بريطانيا إلى زهاء 1300 سنة، حيث تم بناء كرسي التتويج مباشرةً، على حجر رملي يُسمى «حجر القدر التاريخي»، فما هي قصة ذلك الحجر؟، ولماذا سيكون شاهداً على تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا؟

حجر القدر التاريخي.. فيمَ يستخدم؟

يُعرف حجر القدر بحجر سكون أو «التتويج»، واستخدمته اسكتلندا لقرون في مراسم تتويج ملوكها، ولطالما تواجد في غرفة التاج ضمن قلعة إدنبره، وذلك قبل نقله إلى كنيسة «وستمنستر آبي» مؤخراً، لاستخدامه في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

ويتكون حجر القدر التاريخي من ترسبات الحجر الرملي الأحمر، ويتخذ شكل الكتلة المستطيلة ويزن نحو 152 كيلوجراماً، وسيشهد حجر القدر التاريخي تتويج «تشارلز الثالث» ملكاً على الملكة المتحدة، وذلك خلفًا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

قصة حجر القدر التاريخي

بخلاف أنَّه جزء من مراسم الاحتفال بتتويج ملك بريطانيا، لطالما كان حجر القدر التاريخي رمزاً للملكية بإسكتلندا لقرون عديدة قبل استيلاء القوات الإنجليزية عليه ونقله إلى «ويستمنستر آبي» في عهد الملك إدوارد الأول، وتحديداً عام 1296، ليظل قرون أخرى بها قبل أن ينجح أبناء اسكتلندا في استرجاعه منتصف القرن الماضي.

ومع مضي السنوات، تنقل حجر القدر التاريخي بين انجلترا واسكتلندا حتى استقر أخيراً بمحطته قبل الأخيرة في قلعة إدنبرة الاسكتلندية، قبل نقله إلى كنيسة وستمنستر آبي لإتمام مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث والمزمع إجرائها يوم السادس من مايو المقبل.

محطات تاريخية مر عليها حجر القدر

من بين أبرز الأماكن التي مر عليها حجر القدر التاريخي في رحلته، مقاطعة أنجوس الاسكتلندية وكذلك كنيسة وستمنستر، فيما نجح الإنجليز في وضع كرسي العرش فوق الحجر خلال تتويج الملكة إليزابيث الثانية ليستقر بويستمنستر حتى تمت إعادته إلى اسكتلندا ويوضع بقلعة «إدنبرة» بموافقة ملكة البلاد.