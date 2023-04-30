ضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن تمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وتكبيله بأحد أعمدة الإنارة والتعدي عليه بالضرب.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، فإنه تبين حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 28 الجاري تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من الأهالي بضبط شخص حال شروعه في سرقة دراجة نارية، وبالانتقال وسؤال (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) قرر قيامه بمساعدة الأهالي في ضبط المذكور حال محاولته سرقة دراجة نارية ملك (شقيقه، مقيم بذات العنوان) أثناء تركها أمام الورشة محل عمله كائنة بدائرة المركز، دون التعدي عليه بالضرب أو تكبيله بأحد أعمدة الإنارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور، وتبين أن له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتولت النيابة العامة التحقيق.