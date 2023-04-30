القبض على 10 متهمين في جرائم سرقة وسطو خلال حملة لـ«مباحث القاهرة»

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق عدة نتائج إيجابية أبرزها ضبط 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 3 فرد خرطوش و6 طلقات من ذات العيار بتهمة ارتكاب واقعة سرقة طن حديد، من داخل موقع تحت الإنشاء كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باستخدام سيارة نقل، واعترفوا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة حسن النية بالقليوبية، وقد أمكن ضبط كل المسروقات المستولى عليها بحوزة الأخير.

وجرى ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب الفك، واعترفوا بارتكابهما 15 واقعة سرقة وتمّ بإرشادهما ضبط كل البطاريات المستولى عليها لدى عميليهما سيئ النية لهما معلومات جنائية، وكذا الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

ضبط أحد الأشخاص تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب المغافلة واعترف بارتكابه واقعتين سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة عابدين.

وتمّ ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة (هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على النافذة، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المُستولى عليها بمسكنه.