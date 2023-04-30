ضبط شخصين في القاهرة بتهمة سرقة حقيبة سيدة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة في دائرة القسم، بتضررها من شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة القسم، واتهمتهما بـ سرقة حقيبة يدها وداخلها هاتفها المحمول ولاذا بالفرار حال سيرها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على «الهاتف المحمول، وحقيبة اليد المستولى عليهما، وفرد خرطوش، وكمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما بأقوال المجني عليها اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين واتهمتهما بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.