حالة الطقس اليوم 1 مايو.. شبورة ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 1 مايو، إذ تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، يسيطر عليها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى استمرار طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، مع استمرار سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة على مناطق من السواحل الشرقية للبلاد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

بشأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 26- 15

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 25 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 26- 15

- طنطا 25- 15

- دمياط 26- 16

- بورسعيد 24- 15

- الإسماعيلية 27- 14

- السويس 25- 16

- العريش 23- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 22- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 28- 20

- الإسكندرية 24- 16

- العلمين الجديدة 23- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 29- 20

- سفاجا 30- 21

- مرسى علم 31- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 28- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 27- 14

- المنيا 28- 14

- أسيوط 29- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

- أسوان 31- 19

- الوادي الجديد 30- 15

- أبوسمبل 32- 19.