حالة الطقس اليوم في المحافظات.. سقوط أمطار ورياح والبرودة تعود من جديد

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، وليلًا على أغلب الأنحاء، فيما تكون حالة الطقس دافئة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وحار على محافظات جنوب الصعيد، فضلًا عن نشاط رياح على بعض المحافظات، وسقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، حالة الطقس اليوم في المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم في المحافظات فإنّه يسود طقس غائم على جميع المحافظات، كما أنّه من المتوقع سقوط بعض الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشرقية الشمالية، فضلًا عن نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وجاءت درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر كالتالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 15 درجة.

جنوب الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 25، والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14 درجة.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وتشهد عدة مناطق سقوط الأمطار في المحافظات اليوم، حيث تكون أمطار خفيفة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبًا، حيث تضم أماكن سقوط الأمطار السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

نشاط حركة الرياح في المحافظات

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ العديد من المحافظات تشهد نشاط في حركة الرياح، حيث تنشط حركة الرياح لتبلغ سرعتها 34 كيلومترا في الساعة بالسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وجنوب سيناء، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.